Jandarmadan trafik ve maske-mesafe denetimi

Yüz yüze eğitimöğretimin başlamasının ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na abğlı ekipler okul önlerinde trafik akışı ve öğrenci servislerinde maske mesafe denetimi yaptı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan okullarda öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla, Jandarma trafik ve asayiş timleri tarafından maske, mesafe ve hijyen konularında denetim ve kontroller (servis araçları ve okul önlerinde) yapıldı.

Öğrenciledrin eğitimlerinin sağlık bir şekilde devam etmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimlerin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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