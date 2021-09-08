Anne köpeğin yavrusu ile duygulandıran buluşması Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde sulama kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne köpeğin hareketleri duygulandırdı

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde su kanalına düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Çayboyu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki sulama kanalına yavru köpeğin düştüğü ihbarı yapıldı. Belirtilen adresi Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çayboyu Mahalle Muhtarı Tuncer Barut’a ait olduğu öğrenilen yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sulama kanalından kurtarıldı. Kurtarma çalışması esnasında anne köpek ekiplerin yanından ayrılmadı.

Yavru köpeğin kurtarılmasının hemen ardından yavrusunu koklayan ve kurutmaya çalışan anne köpeğin hareketleri çevredeki vatandaşları duygulandırdı. Kurtarılan köpeğin üşüdüğü gözlenirken, yavru köpek önce bezle silindi, arından yakılan ateşte kurutuldu.

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