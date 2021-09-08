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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor

İHA

Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ilçelerde yapımı ve bakımı devam eden tesisleri inceledi. Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin Ekim ayında hizmete gireceğini belirten İlman, Ortaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu da kısa sürede hizmete sunacaklarını söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapımı devam eden ve bakım onarım çalışmaları süren tesislere ziyaret etti. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da yapımı devam eden Gençlik ve Spor yatırımlarını, bakım onarım çalışmalarını Yatarım İnşaat Şube Müdürü ile yerinde inceleyen İl Müdürü Ömer İlman çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köyceğiz Gençlik Merkezi Ekim’de açılıyor
İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Başkanlığı ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle yapılan Köyceğiz Gençlik Merkezinde, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ile birlikte incelemelerde bulunan İlman, tefrişatların tamamlanmasıyla birlikte tesisin bir ay içinde Köyceğiz halkının hizmetine açmayı planladıklarını belirtti.

"Ortaca Yurdu modern bir hale getirildi"
Ardından bakım onarım çalışmalarında sona yaklaşılan Ortaca Öğrenci Yurdundaki çalışmaları yerinde inceleyen İlman, Ortaca Yurt Müdürü Gülgün Birinkulun’dan bilgi aldı. 2020 yılında sosyal tesislerin yapıldığı Ortaca Yurdunda yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Ömer İlman, “2 yıldır bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl Yurdumuzun bütün pencere doğramaları değiştirildi, yerine pvc pencereler takıldı, yangın çıkış kapıları standartlara uygun olarak değiştirildi, yangın merdivenleri boyandı. Öğrencilerin geçiş yeri olarak kullandığı zeminler düzenlendi ve gerekli yerlere engelli rampaları yapıldı, iç ve dış cephe boyandı. Gençlerimiz için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Ortaca Yüzme Havuzu’nda çalışmalar devam ediyor"
Buradan Ahmet Ateş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliğiyle yapımı devam eden ve resmi müsabakalar için uygun özelliklerde olan Ortaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının son durumunu inceledi. İlman’a, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler eşlik ettiler. İl Müdürü Ömer İlman yetkililerden bilgi alırken, havuzun en kısa sürede Ortaca’lı gençlerin ve sporcuların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Ortaca Ahmet Ateş Spor Salonunda yapılan bakım onarım, iç dış cephe boya ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen İlman, spor salonunda antrenörler eşliğinde antrenmanları yapan sporcularla sohbet etti ve genç sporculara başarılar diledi.

Dalaman Atatürk Spor Salonu bakım onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı
Daha sonra Dalaman Atatürk Spor Salonu bakım ve onarım çalışmalarını Dalaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Semerci, Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler ile birlikte yerinde inceleyen İl Müdürü Ömer İlman, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İlman, “Uzun yıllardır bakımı yapılmayan Dalaman Atatürk Spor Salonunun bakım onarım çalışmaları kapsamında mekanik ve elektrik tesisatları komple yeniledi, 1500 seyirci kapasiteli spor salonunun soyunma odaları yenilendi. Saha zemini P2 Poliüretan zemin kaplama olarak değiştirildi, ısıtma sistemi fueloilden CNG gaz tesisatına çevrildi. Klima santralleri bakım onarım ve temizliği yapıldı, spor salonu çatısı tamamen yenilendi ve eski skorboard yenisiyle değiştirildi. İç ve dış cephe komple boyandığını dile getirilirken, en kısa sürede Dalaman’lı gençlerin ve sporcuların hizmetine açacağız” dedi.

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