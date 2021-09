Afet bölgesine yerli turist desteği Orman yangınlarında büyük yara alan Muğla turizmine yerli turistten destek geldi.

Orman yangınlarında büyük tahribatın yaşandığı Muğla, yerel yöneticilerin tatilcilere yaptığı çağrının ardından yerli turistleri ağırlamaya başladı.

Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan orman yangını sonrası bölgede tatillerini geçiren birçok vatandaş tatillerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Marmaris’in İçmeler Mahallesi, Hisarönü, Orhaniye, Bayır ve Osmaniye gibi turistik mahallelerinde orman yangınları büyük hasara neden olmuş, yeşil örtü büyük zarar görmüştü.



Belediye Başkanı çağrı yapmıştı

Orman yangınları sonrası yerli turiste çağrıda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “29 Temmuz’dan sonra zor bir süreç yaşadık. Bu süreci elbirliği ile aştık. Yangın esnasında tüm Türkiye bir ve birlik içinde elinden gelen yardımı yaptı. Şu anda bizim için en büyük yardım Vatandaşlarımızın tatillerini Muğla’da, Marmaris’te geçirmeleri olacak” demişti.



“Turizmi desteklemek için geldik”

Bölge turizmini desteklemek için Bitlis’ten Marmaris’e geldiğini belirten bir vatandaş, “Çok özledik Ege’yi. Bir o kadar da turizmi desteklemek için geldik. İptal etmek istemedik tatillerimizi. Desteklemek için buradayız. Buralar harika. Ben daha önce görmüştüm, yakınlarım görmemişti onları göstermek için getirdim. Rezervasyon iptallerine karşıyım. Bunu her yerde söylüyorum. Yapılabilecek bir şey varsa şu an, bari su dökemedik, en azından tatilimizi buralarda geçirelim. Umutları yeşertelim” dedi.



“Herkesi bekliyoruz”

Kızkumu’nda işletmesi bulunan Özlem Yaltırık, “Yangın sonrası daha bir düzene girdi, Yangın sonrası artık korkusuzca gelebiliyorlar. Çok kötü günler geçirdik yangında. Çok üzüldük hepimiz. Şimdi insanlara kampanyalarla yeni yeni buralara gelmesi için çaba gösteriyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bizim burada doğamız, güneşimiz, denizimiz olduğu sürece bizim buralar her zaman güzelliğe devam edecektir” dedi.



Sığ sularda yürüyüş keyfi

Marmaris’e 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve orman yangınında dağın sırtlarının zarar gördüğü Orhaniye Kızkumu plajı yangın esnasında tamamen boşalmıştı. Hisarönü Körfezi içinde yer alan ve sığ suları ile vatandaşların deniz üstünde yürüyüş yaptığı Kızkumu plajı yangın sonrası yerli turist tarafından büyük rağbet görüyor.



Tekneden inip denizde yürüyorlar

Yaklaşık 500 metrelik kumsalda deniz üstünde yürüyormuş hissi veren Kızkumu’nda yürüyüş esnasında vatandaşlar keyifli bir zaman geçiriyor. Giriş ücreti bulunmayan koyda deniz üstünde yürümenin yanında denize de girilebiliyor.



Koyda lüks tekneler demirliyor

Kızkumuna sadece deniz üstünde yürümek ve yüzmenin dışında çok sayıda tekne de ziyaret ediyor. Kızkumunu ziyaret için yüzlerce tekne demir atarken, lüks tekneler de doğa haritası koyda günübirlik veya uzun süreli koyda kalabiliyor.

