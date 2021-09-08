Şelale eğitimleri devam ediyor Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi” şelale eğitimleri ile devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülmekte olan “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Muğla’daki öğretmenlere, eğitici eğitimleri verildi.

Proje, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan şelale eğitimleri ile pilot okullarda yaygınlaştırılacak. Muğla başta olmak üzere Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Sinop, Sivas ve Yozgat illerinden 110 pilot okulun dahil olduğu “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Muğla’da yer alan 11 pilot okuldan toplam 24 öğretmen eğitici eğitimlerine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak finansmanlığı ile yürütülen eğitici eğitimler; ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından 2 Modül halinde gerçekleştirildi.

27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen eğitici eğitimlerin birinci modülünde öğretmenlerin demokratik kültür yetkinlikleri ve proje kapsamında geliştirilen eğitim materyallerini tanımaları; 30 Ağustos3 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci modül eğitimlerinde ise görev yaptıkları illerde düzenleyecekleri şelale eğitimleri öncesi yetişkin eğitimi konusunda donanımlarının artırılarak desteklenmesi hedeflendi.

Muğla’daki 24 öğretmen Ankara'da ve İstanbul’da almış oldukları eğitimlerle; tüm çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak kendi okullarında uygun demokratik ortamın sağlanması ve bu yönde etkili uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerileri edinme, demokratik kültür yetkinliklerini anlama ve bu yolla deneyimlerini bir arada paylaşma, eğitim ortamlarında var olan ve öngörülen sorunlara birlikte çözüm önerileri geliştirme imkanı buldular.

Bu eğitimleri tamamlayan öğretmenlerce, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde pilot okullardaki öğretmenlere, demokratik kültürün güçlendirilmesine ilişkin şelale eğitimleri verilecek. 1325 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olan şelale eğitimlerine; Fethiye, Bodrum ve Menteşe’de 11 pilot okuldaki 250 öğretmen katılacak.

Proje kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında FethiyeZübeyde Hanım Anaokulu, Menteşe75. Yıl Anaokulu, MilasGümüşlük Anaokulu, İlkokullarda BodrumZeyyat Mandalinacı İlkokulu, DalamanAtakent İlkokulu, MenteşeYenice İlkokulu / Ortaokulu, SeydikemerŞehit Gürcan Akan İlkokulu ve Ortaokullarda BodrumMahinur Cemal Uslu Ortaokulu, BodrumProfilo Marina Ortaokulu, OrtacaGüzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokuluOrtaokulu ve YatağanMadenler Ortaokulu seçildi.

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