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Fethiyespor son gün Kadir'i aldı

DHA

Fethiyespor son gün Kadir'i aldı


FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Fethiyespor, transferin son gününde Denizlispor'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Kurt'la sözleşme imzaladı. Kadir, daha önce kiralık olarak Amedspor ve Kızılcabölükspor formalarını da terletti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-09-08 16:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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