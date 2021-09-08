Fethiyespor son gün Kadir'i aldı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Fethiyespor, transferin son gününde Denizlispor'dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Kurt'la sözleşme imzaladı. Kadir, daha önce kiralık olarak Amedspor ve Kızılcabölükspor formalarını da terletti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-09-08 16:04:16



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