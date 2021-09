Yangında zarar gören 64 kırsal mahalleye 59 proje Muğla’da 29 Temmuz’da çıkan orman yangınında 64 mahalledeki zarar gören tarımsal alanlar ile ilgili Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce 59 proje hazırlandı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan orman yangınlarında zarar gren kırsal mahallelerdeki tarımsal alanlar ile ilgili Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri inceledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ArGe Birim sorumlusu Yıldırım Yurdusev tarafından sunum yapıldı. Yangından zarar gören tarımsal alanların üretim zararlarının telafisi ile bölgede kırsal kalkınmayı sağlayacak olan 59 adet ETAP /Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri incelendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı toplantı sonrası yaptığı konuşmada, “Yangından zarar gören her üreticimizin mağduriyetini gidermek, zarar gören tarımsal alanları tekrar ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için yapılan her çalışmaya desteğimiz ve katkımız olacaktır. Hazırlanan projelerin hepsini tek tek en küçük ayrıntısına kadar dinledik. Her projeye özel bir mühendis veya veteriner hekim görevlendirilerek heyecanlı ve dinamik bir ekiple yola çıkılan bu çalışmanın takipçisi ve destekçisi olacağız. Arz talep dengesi gözetilerek belirlenen alanlar için hazırlanan gerek çilek projesine, gerekse hastalıktan ari işletme projelerine YİKOP olarak desteğe yine devam ederiz. Mevcut tarımsal potansiyeli destekleyecek, zarar gören alanları tekrar ekonomiye kazandıracak, alternatif gelir sağlayacak olan tüm bu çalışmaları hazırlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise, “Yangın ormanların yanı sıra en çok kırsal nüfusu yani üreticimizi etkiledi. 9 ilçede yaklaşık 73 mahallede meydana gelen yangında 64 mahalle tarımsal alan olarak zarar gördü. Hasar tespitlerimizi en kısa sürede yaparak üreticilerimize destek veriyor, zararları telafisini sağlıyoruz. Kısa vadede yapılacak çalışmaların ardından uzun vadede üreticimize ve Muğla tarımına katkı sağlayacak çalışmalara da başladık. 29 Temmuz’da başlayan ve 12 Ağustosta tamamı kontrol altına alınan yangın sonrası Bakanlığımız yetkililerince geniş bir ekip halinde 14 Ağustos tarihinde proje toplantı ve çalışmalarını başlattık. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu 59 proje ortaya koyduk. Bu projeler Muğla’mızın belli başlı geçim kaynağı ve zenginliği olan zeytin, arıcılığı koruyan ve geliştirilen projeler olmasının yanında alternatif gelir sağlayan projelerimiz de var. Amacımız ürün desenimizi korumak ve bunun yanında alternatif katma değeri yüksek gelir getiren çalışmaları da ekleyerek kırsal kalkınmayı sağlamak. Çalışmalarımızı Sayın Valimize sunduk. Tek tek projeleri konuştuk. Şimdi de Bakanlığımıza sunmak üzere hazırlığımızı tamamladık. Bizi ve üreticimizi her zaman destekleyen başta Sayın Valimiz Orhan Tavlı’ya, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Üreticimizin kazanması ve yaraların en kısa sürede sarılması için tüm mesai arkadaşlarımla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmaların Muğla tarımına ve üreticimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

