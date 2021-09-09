Ürettikleri elektrikli araç ile Muğla'yı temsil ettiler, İzmit'ten ödülle döndüler

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1 saat şarj ile 90 kilometre yol kat edebilen elektrikli araç üretti. Gale 48 ismi verilen araç ile İzmit Körfez Pisti’nde düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Muğla’yı temsil eden ekibe, MUTEG EA Takımı Kurul Özel Ödülü verildi.

36 lise takımının katıldığı yarışlara yönelik açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Ali Uzun, "TÜBİTAK TEKNOFEST kapsamında Nisan ayında duyurusu yapılan ve Liseler Arası Elektrikli Araç kategorisinde katılmaya karar verdiğimiz aracımızı yaklaşık 2 buçuk ayda kendi atölyemizde, kendi imkânlarımızla, kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle tamamladık ve yarışmaya katıldık. Yarışmada aracımızın özellikle kapıları ve fren sistemi takdir gördü. Teknik olarak oldukça beğenilen aracımız Kurul Özel Ödülüne ve 10 bin lira maddi ödüle layık görüldü" dedi.

Uzun, "Okulumuz ve Muğla'daki meslek liseleri için belki de bir ilki gerçekleştirdik. Takımımızın adı MUTEG EA ( Muğla’nın Teknik Gücü Elektrikli Araçlar), aracımızın adı ise Gale (sincap) 48, Gale yerel dilde sincap demektir. Çocuklarımız gerçekten orada olmanın zevkini, keyfini ve heyecanını yaşadılar. Daha Muğla’ya dönmeden seneye daha iyi bir araçla tekrar katılmak istediklerini belirttiler. Bu süreçte Muğla’yı başarılı bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Hamit İzdaş ise öğrenci ve öğretmenlere başarılarından dolayı teşekkür etti.

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