Yeşil Vatan Platformu´nun ilk arama konferansı Marmaris´te gerçekleştirildi

MUĞLA, (DHA) Yeşil Vatan Platformu ilk arama konferansını hedef ilçe olarak belirlediği Marmaris´te gerçekleştirdi. Arama konferansında küresel iklim krizinin dünyada ve Türkiye´de yol açtığı problemler üzerine konuşuldu ve sorunu önlemek amaçlı bir rapor hazırlandığı kaydedildi.İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, İAÜ Mezunlar Derneği (İAÜMED) ve BİL Kolejlerinin bir araya gelerek oluşturdukları platformun arama konferansına katılan üyeler arasında Küçükçekmece Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Erol, İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da yer aldı. YANGINLAR KONUSUNDA İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMAÇLANIYOROrman yangınlarıyla mücadelede uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlayan platformun Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın "Ülkemiz son aylarda yangın ve sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı. Bu felaketler karşısında birçok kurum aksiyon alırken bizler de neler yapılabileceğimiz ile ilgili katkı sunmak için bu platformu kurduk. Bu platformun öncelikli amacı, insanları orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilinçlendirmek adına eğitimler vermek. Ayrıca `Bir tek fidanı kaybetmenin, vatan toprağından bir parça kaybetmek´ olduğu bilinciyle çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulmasını sağlamaktır" dedi."İKLİM KRİZİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ"Düzenlenen arama konferansında iklim krizinin etkilerine değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın "Bugün, bütün dünyanın öncelikli gündeminde olan `iklim değişikliği´ hem küresel hem de yerel ölçekte uzun süreli ve yavaş gelişen olumsuz değişikliklere sebep oluyor. Doğal sebeplerin yanı sıra bu değişiklikte insan faktörünün zararlı etkileri de biliniyor. Bu etkileri azaltma konusunda hızla ciddi adımların atılması gerekiyor çünkü özellikle son zamanlarda iklim değişiklikleri sebebiyle tüm dünyada ciddi kayıplar yaşanıyor" diye konuştu.Aydın konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:"Her ne kadar teknoloji ve bilim ilerlemiş olsa da yaşanan doğal afetler karşısında insanlığın hâlâ yeterli öngörüye sahip olmadığı ve gerekli tedbirleri alamadığını bir kez daha görmüş olduk. Son zamanlarda, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde birçok canlının yok olduğunu, insanların maddi-manevi zarar gördüğünü haber ağlarından öğrendik. Bu bizi oldukça derinden etkiledi. Yaşanan felaketlere seyirci kalmamak ve ülkemizi çevresel duyarlılık anlamında bir adım daha öteye taşımak için oluşturduğumuz `Yeşil Vatan Platformu´ ile yeni projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek çevre konusunda farkındalık yaratmak en önemli amacımızdır."13 BİN HEKTARLIK ALAN YANDIBülent Bülbüloğlu ise Marmaris Yangın Afeti Temalı Konuşmasında "Her sene 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapan Marmaris, Muğla´nın en büyük dinamiklerinden birisidir. Özellikle İngiltere pazarında en çok bilinen yerlerden biri olan Marmaris´te son dönemde meydana gelen yangınlarla 13 bin hektarlık bir alan yanmıştır. İnanıyorum ki Marmaris´imiz kısa sürede rehabilite edilecektir" ifadelerini kullandı."BU FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULMASI GEREKİR"Son zamanlarda yaşanan felaketlerin çok üzücü olduğunu belirten Özlem Erol, "Bu felaketlerin önüne geçmek için çevre bilinci oluşturulması gerekir bu da eğitim süreci ile gerçekleşecek bir şey. Son yıllarda her çocuğun elinde telefon görüyoruz en azından dijital oyunlar ile `yangını hissettirecek´ çalışmaların ortaya konulmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Dr. Güven Özdemir ise kuraklığın, sel felaketlerinin ve orman yangınlarının son yıllardaki sıklığında, sayısında ve büyüklüğünde gözle görülür artışlar olduğunu belirterek, "Her ne kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkin hava tahminleri yapıp iletişim araçları ile bu hava tahminlerini duyursa da 22 Mart 2021 Dünya Su Günü´nde yapılan `Kuraklık ve Çölleşme Uyarısı´ kapsamında yaptığımız olağanüstü hâl çağrısı maalesef itibar görmedi" ifadelerini kullandı.Alınan kararlar arasında okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekûn bir eğitim seferberliği başlatılması, belirli bir müfredat dahilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi, görsel, yazılı ve sesli yöntemlerle dijital oyunlar geliştirilerek çocuklara "yangını hissettirecek" çalışmaların ortaya konulması, afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi, afetlere kolay ve hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, afet yönetimi ile ilgili "ulusal müdahale planı"nın hazırlanması, arama konferansları, seminerler, paneller ve sempozyumlar yapılarak "çevre bilinci"nin artırılması ve bu bilinci yükseltmeye yönelik acil ihtiyacın vurgulanması, her bölgeye göre afet ile ilgili bir stratejinin oluşturulması ve bölgenin özelliklerine göre bir "bölgesel afet planı" hazırlanması, insan faktöründen kaynaklanan afetler ile ilgili ciddi anlamda "caydırıcı" cezaların verilmesi gibi maddeler mevcut. DHA-Genel Türkiye-Muğla

