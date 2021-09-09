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25 günde yanan evlerinin yerine yenisine kavuşan Marmarisli çiftin mutluluğu

DHA

25 günde yanan evlerinin yerine yenisine kavuşan Marmarisli çiftin mutluluğu


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Günay (52)İlyas (56) Şahin çiftinin, orman yangınında küle dönen evi yerine TOKİ tarafından 25 günde yenisi yapıldı. Yeni eşyalar da yerleştirilen evi teslim alan Şahin çifti, mutluluklarını dile getirdi.
Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında orman yangın çıktı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç Mahallesi'ndeki ormanlarda kozalakların da etkisiyle yangın, Bayır, Turgut ile Hisarönü Mahallesi'nin eteklerine kadar ulaştı. Havadan ve karadan müdahaleler ile alevler 9'uncu günde söndürüldü, 13 bin 650 hektarlık orman, bahçe ve tarla zarar gördü. İlçenin 35 kilometre kırsalında yangında en çok zarar gören, çam balı yetiştiriciliği ile de ünlü Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Günay-İlyas Şahin çiftinin, tek katlı evi de küle döndü. Yangın sonrası Osmaniye Mahallesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şahin çiftine 'Örnek TOKİ Muğla Evi' projesinin müjdesini verdi. İncelemeler sonrası Şahin çiftinin, evi Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılmaya başlandı. 25 günde 100 metrekare oturma alanı olan 2 oda, 1 salon 'Muğla evi' bitirildi. Marmaris İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca da evin eşyaları alındı. Bir çocukları da olan Şahin çiftine evlerine teslim edildi.
'DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM'
Yeni evlerine kavuşan Günay Şahin "Yanan evimizin yerine kısa sürede yenisi yapılıp, eşyalı şekilde bizlere teslim edildi. Yangında tüm eşyalarım yanmıştı. Bir kurtardığım 7 yıl önce ölen babamın fotoğrafları oldu. Babamın gençliği aynı cumhurbaşkanına benziyor. Televizyon da gördüğümde babamı görmüş gibi çok mutlu oluyorum. Evimiz tamamlandı. Cumhurbaşkanımızı ziyarete bekliyoruz. Hükümetimiz sağ olsun tüm imkanları bize sağladı. Babamın ve cumhurbaşkanımızın fotoğrafını büyüterek oturma odamızın duvarına birlikte asacağım. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy bizleri hiç yalnız bırakmadı hep destek oldu. Zor günlerimizde bize destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. Marmaris çam balı yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki İlyas Şahin de "Evimiz bitti ve yerleştik. Başta cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mutlu ve huzurlu yaşamımızı devam ettiriyoruz" dedi.
'KISA SÜREDE EVLER YAPILACAK'
Marmaris İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan da "Evleri tamamen yanan aileler listesi çıkarıldı. Kısa sürede evler yapılacak. Ailelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy mağdur olan ailelere sık aralıklarla ziyaret ederek talep ve isteklerini dinliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-09-09 11:42:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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