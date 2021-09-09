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Ortaca’da CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İHA

Ortaca’da CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile ilçe başkanlığınca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programa kapsamında Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından parti binası önünde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Çelenk sunma programına CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Av. Burak Erbay, İlçe Başkanı Evren Tezcan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejlin Yalçın ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Tezcan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Daha sonra CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan beraberinde Milletvekilleri Alban ve Erbay ile parti binası önünde vatandaşlara aşure dağıttı.
CHP İlçe Başkanı Evren Tezcan, programda yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi; “Umudun adı, ülkemizi kurtaran ve kuran Cumhuriyet Halk Partimiz 98 yaşında. Bu nedenle; Gururluyuz, mutluyuz, ve heyecanlıyız. Büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’ten önce 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Halk Partimizi kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren her bir birey her zaman bu onuru ve haklı gururu yaşıyor ve yaşayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 98’inci kuruluş yıldönümünde yine halkımızın umut kaynağı. Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran, demokratik, laik sosyal hukuk devletini inşa eden, adaleti sağlayan partidir, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin attığı her ileri adımda vardır. Cumhuriyeti kuran partimiz demokrasinin yerleşmesini ve adaleti de sağlamıştır. Ulu Önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim vardır. Biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” sözleri 98 yıldır ülkemiz için hizmet etme aşkımızın da kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partimiz ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda hainlerin amaçlarını yok eden, manda ve himayeye karşı duran, gücünü milletten alan, kurucusu Atatürk’ün ülküsünden hiç ayrılmayan, ülkemize umut olan partidir. Dünyadaki ve coğrafyamızdaki savaşlar kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve partimizin “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesinin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhuriyet Halk Partimiz ve her bir üyemiz Atamıza ve ülkemize layık olmak için çalışmaktadır. Bu vesileyle, 98’inci yılımızı kıvançla kutluyoruz. Ve kutlamaya her zaman devam edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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