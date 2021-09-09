Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

İHA

Herakleia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginliklere de sahip Kapıkırı Mahallesi’ndeki Herakleia Antik Kenti’nde ilk kazı çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 35 yıl önce Annelise Pechlow başkanlığındaki bir ekip tarafından yüzey araştırması yapılan ve pek çok önemli verilere ulaşılan Herakleia Antik Kenti’nde Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatlarıyla arkeolojik kazı yapılması için girişimlerde bulunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasının ardından Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün destekleriyle Milas Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in bilimsel sorumluluğunda Ağustos ayı içerisinde temizlik, kurtarma kazısı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı.

Herakleia’da kentin merkezi konumundaki Agora (Pazar Yeri), Athena Latmia Kutsal Alanı, Endymion Kutsal Alanı, Göl Kalesi, Tiyatro ve kentin Doğu Kapısı’nda başlatılan bitki, yol temizliğinin sona ermesinin ardından arkeolojik kazıların başlayacağı Göl Kalesi ile Endymion Kutsal Alanı’nda Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer ve davetlilerin katılımıyla temsili olarak kazı başlangıcı yapıldı.


Milas için önemli bir kazı çalışması olacağına değinen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Bugün Kapıkırı’nda Herakleia Antik Kenti kazı çalışmasının ilk günündeyiz. Kültür Bakanlığımızın destekleri ve organizasyonuyla Milasımızın pek çok yerinde tarihin ve kültürün cömert olduğu topraklarda yürütülen kazı çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milas’ın kültürü ve zenginliği adına umarım hayırlı bir şeklide sonuçlanır” dedi.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, “Milas Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında, Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in bilimsel sorumluluğunda çalışmalara başlandı. Bugünde temsili olarak ilk kazmayı vuruyoruz” diye konuştu.

Arkeolojik kazıların başlangıcı için Endymion Kutsal Alanı’nın seçildiğini belirten Kazının Bilimsel Danışmanı Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer ise tarihi kent ve kazı çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
Latmos Herakleia Antik Kenti, antik dönemde olağanüstü jeolojik oluşumlar olan Latmos Dağlarıyla Bafa Gölü arasında kurulmuş bir kent. Bu coğrafya doğal güzellikleriyle her dönem ilgi çekmiş ki daha en erken dönemlerde yani tarih öncesi çağlarda insanlar Latmos Dağı'nda kutsal alanlar oluşturmuşlar burada tapınımlarını yapmışlar. Burayı Anadolu'nun yerli tanrısı, hava tanrısı ve fırtına tanrısının evi olarak kabul etmişler. Ve bu ve bu kaya resimleri de zaten bu inancın birer ürünün göstergesi. Daha sonra milattan önce birinci binde bu bölgenin yerli halkı olan Karlar Latmos Antik Kenti dediğimiz hemen Heraklia'nın beş yüz metre doğusunda bir vadi içine kent kuruyorlar ve ilk defa burada yerleşik yaşama geçiyorlar. Daha sonra İskender döneminde İskender’in komutanları Latmos kentini buraya bugünkü bulunduğumuz kentinin olduğu yere taşıtıyor. Latmoslular tabii ilk başta buna direniyorlar kendi evlerinden, yerlerinden ayrılmak istemiyorlar. Ama biraz zorbalıkla buradaki evleri yıktırarak, yapıları yıktırarak onların malzemelerini de bu alana taşıtarak yeni bir kent inşa ettiriyor İskender’in komutanı. Ardından bir dönem burası bir körfez, bir liman kenti olarak bir anda gelişiyor. O nedenle de kentin kamu yapıları zenginleşiyor. Agora merkezli bir planlama söz konusu. Kamu yapılarıda bu Agora’nın çevresinde yer alıyor. Roma döneminde Menderes Nehrinin taşıdığı alüvyonlarla körfezin ağzı kapanıyor ve Bafa Gölü’ne dönüşüyor bu körfez. Ondan sonra Herakleia biraz önemini yitiriyor, küçülüyor. Nüfusun azaldığını görüyoruz.
Daha sonra milattan sonra yedinci yüzyılda Sina Yarımadası'ndan arap akımlarından kaçan Hristiyanlar bu bölgeye geliyorlar. Latmos Dağları'nın o kayalık arazisinin aslında ne kadar korunaklı olduğunu görüyorlar ve bu kayalık araziye manastır kompleksleri inşa ediyorlar. Akabinde on üçüncü yüzyılın ortalarında Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Hristiyanlar bu bölgeyi terk ediyor. Ve on dokuzuncu yüzyılda da Türkmen göçerler tarafından Kapıkırı Köyü kuruluyor. Burası tabiat parkı doğal sit alanı ve aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Latmos Dağı ve Bafa Gölü gibi doğa harikalarına sahip olması sebebiyle de pek çok turist tarafından ilgi çeken bir alan. Günümüzde de özellikle son yıllarda pandemiyle beraber aç alanlara olan ilginin artmasıyla Kapıkırı’na gelen Herakleia Antik Kentini ziyaret eden turist sayısında da çok fazla artış oldu" açıklamasında bulundu.


Çalışmaların kazı alanında devam ettiğini belirten Büyüközer, "Biz Göl Kalesi'ni temizledik, yolunu temizledik ön cephesindeki bitkileri temizledik. Önceden görünmeyen kale şimdi artık kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline geldi. Burada çalışmaların başlaması biraz uzun solukluydu. Bu yılın başında Vali Bey'in buraya ziyaretiyle beraber buradaki işte turizm farkına varıyor ve diyor ki böyle bir potansiyele sahip kentte neden bir kazı çalışması yok? Hemen bir ekip bulun ve burada kazı çalışmalarına başlayalım diyor ve süreç böylelikle başlamış oluyor. Kültür Bakanlığı'ndan kazı iznimiz geldi. Daha sonra biz burada 12 Ağustos tarihinde çalışmalara başlayabildik. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nün destekleriyle 5 aylık bir projemiz başladı. Ocak ayında bu projemiz bitecek. Ondan sonra önümüzdeki yıl tekrar destek alabilirsek çalışmalarımıza da devam etmeyi planlıyoruz. Bu sene ilk olarak yapıları bir temizledik çünkü uzun yıllardır hiç el değmemiş bir alan olduğu için de bitki örtüsüyle kaplanmıştı ve yapılar artık görülemez hale gelmişti. Şimdi de iki yapıda Göl Kalesi ve burada şu an içinde bulunduğumuz, Endymion Kutsal Alanı’nda kurtarma kazısı yapacağız. Bir konservasyon çalışmaları yapacağız. Özellikle Göl Kalesi Bizans dönemi yapısı olduğu için biraz tabii duvarlarındaki harçların da boşalmasıyla beraber daha çok tahrip olan yapıların başında geliyor. O nedenle ilk olarak oraya müdahale edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortaca’da CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Ortaca’da CHP’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlandı
25 günde yanan evlerinin yerine yenisine kavuşan Marmarisli çiftin mutluluğu
YEREL HABERLER 25 günde yanan evlerinin yerine yenisine kavuşan ...
Yeşil Vatan Platformu´nun ilk arama konferansı Marmaris´te gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeşil Vatan Platformu´nun ilk arama konferansı ...
Ürettikleri elektrikli araç ile Muğla'yı temsil ettiler, İzmit'ten ödülle döndüler
YEREL HABERLER Ürettikleri elektrikli araç ile Muğla'yı temsil ...
Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yangında zarar gören 64 kırsal mahalleye 59 proje Muğla’da 29 Temmuz’da çıkan orman yangınında 64 mahalledeki zarar gören tarımsal alanlar ile ilgili Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce 59 proje hazırlandı.
YEREL HABERLER Yangında zarar gören 64 kırsal mahalleye 59 ...
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği ...
Marmaris Osmaniye’de tamamen yanan evlerden birinin inşaatı tamamlandı, mağdur aile evlerine taşındı
YEREL HABERLER Marmaris Osmaniye’de tamamen yanan evlerden birinin ...
Başkan Oktay’dan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan aşı çağrısı
Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı 
Marmaris'te 50 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 50 kaçak göçmen kurtarıldı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
YEREL HABERLER Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan ...
Bodrum’da her nota bir fidan olacak İş adamları yangından etkilenen bölgeler için sahneye çıkıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da her nota bir fidan olacak İş adamları ...
Bodrum Belediyesinden Emlak Vergisi açıklaması
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesinden Emlak Vergisi açıklaması
Fethiyespor son gün Kadir'i aldı
YEREL HABERLER Fethiyespor son gün Kadir'i aldı
Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı
YEREL HABERLER Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı
Şelale eğitimleri devam ediyor Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi” şelale eğitimleri ile devam ediyor.
YEREL HABERLER Şelale eğitimleri devam ediyor Milli Eğitim Bakanlığı ...
Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz yemek Menteşe Belediyesi Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu’ndaki 105 engelli öğrenciye her gün ücretsiz yemek veriyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden özel öğrencilere ücretsiz ...
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
330 araç kapasiteli otopark hizmette Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan 330 araç kapasiteli otopark hizmete girdi.
YEREL HABERLER 330 araç kapasiteli otopark hizmette Muğla Büyükşehir ...
Afet bölgesine yerli turist desteği Orman yangınlarında büyük yara alan Muğla turizmine yerli turistten destek geldi.
YEREL HABERLER Afet bölgesine yerli turist desteği Orman ...
Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Köyceğiz ve Ortaca yeni tesislerine kavuşuyor
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.40'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
YEREL HABERLER AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.