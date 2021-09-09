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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZurnaZen Festivali Datça ile devam etti

İHA

ZurnaZen Festivali Datça ile devam etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali Datçalıların kulaklarının pasını sildi.

Dünya'da sadece Muğla'da yapılan tek Zurna Festivali olma özelliği taşıyan Zurna Zen Festivali Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı açık hava tiyatrosunda başladı. Ardından Marmaris ilçesi ile devam eden festivalin 3'üncü gününde Datçalılar Cumhuriyet Meydanı'nda yerli ve yabancı zurna üstatlarının seslendirdiği parçalar ve halk dansları ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Kültürel faaliyetlerimizin unutulmaması ve devam etmesi gerekiyor. Zurna festivalimiz de bunlardan bir tanesi. İnanıyorum ben gibi alanı dolduran değerli hemşehrilerimiz de bu etkinliğin seneye de yapılmasını iple çekecekler. Dünyada tek olan festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zurna festivalinin Muğlalılar tarafından benimsendiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "7 sene önce zurna festivali yapalım diye fikir sunduğumda bana mütebessim bir tavırla 'zurnanın festivali mi olur?' demişlerdi. Bu projeyi hayata geçirdik ve şimdiye kadar nerede düzenlediysek de hemşehrilerimiz tarafından benimsendi ve çok büyük katılım sağlandı. Zurnayı düşündüğümüzde ve Uzak Doğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar hatta İspanya'yı ele aldığımızda ortak ses ve herkesin duyduğu zaman benim enstrümanım dediği bir enstrüman. Müthiş bir geniş coğrafyası var. Festivali önce merkezde yapıyorduk. Sonra ilçelerden de talep geldi ve ilçelere yayıldı. Festivalimizi zaman içerisinde tüm ilçelerimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Uluslararası ZurnaZen Festivaline 18'i Türk 4'ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katılırken, konuşmalar sonrasında zurna üstatları seslendirdikleri parçalar ve sahnelenen halk dansları ile Datçalılar unutulmaz bir gece yaşadı.

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