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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci Etap Sahil Bandında tahliye süreci

İHA

İkinci Etap Sahil Bandında tahliye süreci

Fethiye Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan 2. etap sahil bandının tahliyesi için hukuk mücadelesi devam ediyor.

2006 yılında Fethiye Belediyesi tarafından ihale edilen ve dolgu yapılarak ilçeye kazandırılan, 2011 yılından itibaren ise BUBA INVEST Marina Turizm İnşaat Orman ve Petrol Ürünleri Pazarlama Satış İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 2.etap sahil bandı Fethiye Belediyesi’ne geçti.10 yıllık kira sözleşme süresi dolduğu için 16 Mart 2021 tarihinde Fethiye Belediyesi’ne devredilmesi gereken sahil bandı, 8 mahkeme kararına rağmen, 6 ay boyunca kiracı şirket tarafından boşaltılmamış ve tahliye süreci uzamıştı. Fethiye Kaymakamlığı tarafından 2 Eylül 2021 günü teslim alınan ve Fethiye Belediyesi’ne devredilen sahil bandında halen 16 işletme bulunuyor.
Yapı kayıt belgeleri iptal
Geçen dönem zarfında BUBA INVEST Marina Turizm İnşaat Orman ve Petrol Ürünleri Pazarlama Satış İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fethiye Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan sahil bandındaki 16 adet yapı için şirket adına Yapı Kayıt Belgeleri çıkardı. Fethiye Belediyesi’nin yasal başvurusu sonrası 16 adet yapı kayıt belgesi iptal edildi.

“Beşkaza’nın çıkarları için her türlü bedeli ödemeye hazırım”
Belediye Başkanı Alim Karaca konuya ilişkin olarakyaptığı açıklamada; “Beşkaza’nın çıkarları için bedel ne olursa olsun her zaman ödemeye hazırım. Görev yaptığım süre içinde rantçılara asla izin vermeyeceğim. Beşkaza için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkalarında kimin ve kimlerin olduğunu gayet iyi bildiğimiz trollerin, kuklaların ve maşaların kumpasları, karalamaları, dedikoduları beni ve ekibimi asla yıldıramaz. Beşkaza’yı korumak ve kollamak boynumun borcudur. Bizi bu yoldan hiç kimse ve hiçbir şey geri çeviremez.” şeklinde konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca sözlerinin devamında “Belediyemizin süresiz tasarruf hakkına sahip olduğu, 2011 yılında 10 yıllığına kiraya verilen 2. etap sahil bandı, 10 yıllık kira süresi geçtiğimiz Mart ayında dolmasına rağmen, kiracı firmaya yaptığımız tebligatlar göz ardı edilerek boşaltılmadı. Pek çok yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırılarak tahliye işlemi engellenmeye çalışıldı. Ayrıca bir de bahse konu yerdeki yapılar imar barışı” adı altında “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenerek tamamen sahiplenilmeye çalışıldı. Buna artık diyecek söz bulamıyorum. Süresi dolduğu gün, yani 16 Mart 2021 tarihinde Belediye’ye teslim edilmesi gereken bu alan için 6 ayı aşkın bir süredir yoğun bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Fethiye Belediyesi’nin, yani aslında halkımızın hizmetinde olacak olan bu değerli alanı geri kazanabilmek, vazgeçilmez ve ertelenemez görevlerimizden biridir. Sonuçta, hukuk mücadelemizi kazanmış bulunuyoruz. Bedeli ne olursa olsun, Fethiye halkının haklarını savunmaktan geri adım atmayacağım. Fethiyeli yurttaşlarımıza, adli ve mülki idare amirlerimize bu süreçte verdikleri destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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