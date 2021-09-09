Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde lastik bot içerisinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içeresinde Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 18 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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