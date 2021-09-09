Marmaris açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki toplam 36 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında, dün, saat 11.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Motorları bozulunca, Yunanistan unsurlarınca yakalanıp, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen getirildikleri Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nda doktor kontrolü ve işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-09-09 20:29:17



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