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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de sazlık yangını

İHA

Köyceğiz’de sazlık yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki sazlık bölgede çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki sazlık ve kovalık alanda yangın çıktı. İlçeye bağlı Hamit Mahallesi Hamit Mahallesi Kapmış Sokak Maden mevkiinde akşam saatlerinde sazlık ve kovalık alanda başlayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Su ile söndürme ve soğutma işlemi yapıldı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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