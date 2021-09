Uçak okulları ziyaret ediyor Uzun bir arının ardından tekrar başlayan yüz yüze eğitim sonrası Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak okullardaki üye ziyaretlerine başladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak okullarda üye ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kurum yöneticilerinin ve eğitim çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen Uçak, “Sorunların, sıkıntıların üzerine gitmezsek, çözüme dair adımları bir an evvel atmazsak, mevcutlara her geçen gün yenileri eklenir ve başarıya ulaşmamızın önünde engeldir” dedi.

Bir buçuk yılı aşkın bir süredir pandemi ile mücadele edildiğini belirten Uçak, “Okullarımız uzun bir aradan sonra yeniden açıldı. Yüz yüze eğitimin devam etmesi için tedbirlere riayet edilmeli, bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Öğretmen açığı bir an önce kapatılmalı, yeni sorunları beraberinde getiren sözleşmeli istihdama son verilerek atamalar kadrolu yapılmalı, mesleğin itibarını düşüren ücretli öğretmenlikten vazgeçilmelidir” dedi.

Sendikalı olmanın farkı ve ayrıcalığı artık daha iyi anlaşılacak

Eğitim BirSen Şube Başkanı Uçak, 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabakata varılan rakamlara bakıldığında yüzde 28,61 oranında bir zam yapıldığını belirtti. Uçak, toplu sözleşmede yüzdelik zammın yanı sıra öğretim yılına hazırlık ödeneğinde, belletmenlere ilave ek ders ücretiyle birlikte aylık ücret sınırında, müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücreti gibi alanlarda ücret artışı sağladıklarını söyledi

“Dayatmaya karşı üyelerimizi yalnız bırakmayacağız”

PCR testi uygulamasına da değinen Önder Uçak, “Eğitim çalışanlarına zorunlu hale getirilen PCR testi dayatması asla hukuki değildir. Huzur bozucu böylesi bir uygulamayı kabul etmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu türden hukuka ve kanuna aykırı yaptırımlara tabi tutulan/tutulmaya kalkışılan üyelerimizin yanında olacak, onlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Üyelerimizin PCR testi ya da aşısını tamamlamadığı gerekçesiyle görevlerini yapmalarına engel çıkarılmasına karşı sendika olarak gerekli hukuki adımları atacağız. Bu süreçte üyelerimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

