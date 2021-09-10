Büyükşehir Meclisi Eylül toplantısı yapıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 12 gündem maddesi ile gerçekleştirildi.

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında katılımcılara Muğla’da çıkan yangınlar ve yangın sonrasında yapılanlar hakkında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından bilgiler verildi.

Üreticiler hakkında bilgiler de veren Dr. Osman Gürün, bu alanda birçok konuda destekte bulunmak için çalışmaların da yürütüldüğünü belirtti.

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