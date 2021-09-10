Menteşe Belediye Tiyatrosu perdelerin açtı Pandemi sürecinde perdeleri kapanan tiyatrolar yavaş yavaş perdelerini açarken, Menteşe Belediye Tiyatrosu bir taraftan yeni oyunları sahneye hazırlarken, diğer taraftan yeni kursiyerleri eğitiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak perdelerini kapatan tiyatrolar yeni oyunlarla izleyicilerin karısına çıkmak için tekrar perdelerini açtı.

Geçen yıllarda Yaraşlı köylü kadınların ortaya koyduğu tiyatro grubu ile dikkat çeken Menteşe Belediye Tiyatrosu pandemi kurallarındaki esneklik sonrası bu defa yetişkinlere ve diğer yaş gruplarına kurs vermeye başladı.

Zihni Derin İş Merkezi Menteşe Belediye Tiyatro salonunda verilen kurslara her yaştan vatandaş katılırken, önce usta eğiticiler tarafından oyunlardan kısa bir bölüm sahneleniyor. Eğiticilerin ardından kursa katılan kursiyerler oynanan sahneyi tekrarlıyor.

Zevkli ve eğlenceli geçen tiyatro kurslarında kısa bölümler de olsa topluma mesajlar veriliyor. Özellikle gençlere yönelik teknoloji bağımlılığından uzaklaşmaları ve cep telefonu ile bilgisayarın dışında da dışarıda bir hayatın olduğu mesajı ile gençlerin kültür ve spor faaliyetlerine yönelmeleri isteniyor.

“Gençlere tavsiyem dışarıda da hayat var”

Emekliliğinden sonra oturmak yerine kültürel etkinliklerde yer almayı tercih eden Alper Hatipoğlu, Üniversite yıllarında da tiyatro oyunlarında yer aldığını belirterek, “Bu aslında bir eğitim sürecinde bizden istenen bir ev ödevi. Ama biz bu arada zülfiyare de dokunduk. Bir avuç içine sığmış gençliğin, avuç içine sığmış insanlığın durumunu sahnede göstermeye çalıştık. Başarabildiysek ne mutlu. Dışarıda hayat var. Tabi pandemi bizim hepimizi biraz dört duvar arasına sıkıştırdı ama avucumuzdaki şu yerinde kullandığımız müthiş teknolojiyi terk edebilmeyi de bilmeliler. Dışarıda sahnede, sporda, birçok sosyal etkinlikte. Tavsiyem insanların ve gençlerin bunun farkına varmaları”

“Pandemide zor bir süreç geçirdik”

Sağlık çalışanı Naciye Kılıç pandemi sürecinde yoğun bir süreç yaşadıklarını, insanların evlerine kapandığını belirterek, “Tiyatro zaten küçüklüğümden beri istediğim bir bölümdü. Pandemi ile evlere çok kapandık. Sağlık çalışanı olduğum için çok zor bir süreçten geçtik. Pandeminin biraz hafiflemesi ile Menteşe Belediyesinin afişleri her yere yayıldı. Afişleri gördükten sonra hemen geldik. Tiyatroyu seviyorum ve gelmek istedim” dedi.

“Gençler teknolojiden biraz uzak dursunlar”

Menteşe Belediye Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Önder Çakır, pandemi kuralları çerçevesinde Muğlalı vatandaşlara eğitim verdiklerini söyledi. Çakır, “Şu anda yetişkin ekibimize temel tiyatro eğitimi, sahne duruşu gibi teknik bilgiler veriyoruz Menteşe Belediye Tiyatrosu olarak. Pandemi dönemi çok zor geçti. Bu süreçte gerçekten tiyatrolar, sinemalar çok zorlandı. Pandemi bir şekilde gevşetildikten sonra tekrar sahnelerimizi açtık. Şu anda yetişkin grubumuza, drama grubumuz ve 1214, 18 yaş grubu öğrencilerimiz var. Gençlerimize tavsiyemiz lütfen biraz teknolojiden uzak dursunlar. Kültür ve sanat faaliyetlerine önem versinler. Sinemaya gitsinler, tiyatroya gitsinler, kitap okusunlar” dedi.

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