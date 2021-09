Halit Akçatepe'nin kızı ve damadı Bodrum'da sergi açtı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)TÜRK sinemasının usta ismi, 2017 yılında hayatını kaybeden Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe Bozatlı ile damadı Şinasi Bozatlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Between Death And Life Yaşam ile Ölüm Arasında' isimli heykel-resim sergisi açtı.

Türk sinemasında sayısız filmde rol alan, Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ile damadı Şinasi Bozatlı, 'Between Death And Life' isimli resim sergisini dün akşam Bodrum'daki MausolosI. Artemisia Sergi Salonu'nda açtı. 25 yağlı boya resim tablosu, 2 heykelin yer aldığı serginin açılışına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile davetliler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Yardımcısı Seferoğlu, "Bodrum, turizm ve eğlence merkezi olarak anılsa da aynı zamanda sanatı, kültürü ve sporuyla çok yoğun yaşayan bir yerimizdir. Yarımadanın her tarafında kendi çapında etkinlikler gerçekleşiyor. Değerli sanatçımız Ebru hanım ile eşinin güzel sergisini açıyoruz. Faaliyetlere elimizden geldiği kadar büyük destek veriyoruz" dedi.

Ebru Akçatepe Bozatlı ise "2 yıldır Covid-19 ve orman yangınlarının yaşandığı dönemde, insanların en çok üzerinde durduğu konu ölüm korkusu oldu. Ölümün adil olması için hayatın adil olması gerekiyor. Bir taraftan virüsün getirdiği yaşam krizinde insan kaybı yaşadık. Yaşam ile ölüm arasında çok ince bir çizgi olmadığı için sergilerimizde bunun altını çizmek istedik. Eşim, yaptığı 2 eserde yangınları dile getirmek istedi. Coşkuyu, sevgiyi, enerjiyi, mutluluğu, üzüntüyü bir arada yaşadığımız her şeyi resimlere dökmek istedik" diye konuştu.

Şinasi Bozatlı da 35 yıldır Viyana'da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirip, "Zamanın birçoğunu Bodrum'da geçiriyorum. Eserlerim Viyana ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde sergilenecek. Son 2 ayda yaşanan orman yangınları beni çok üzdü. Yangınları anlatan 2 heykel yapmaya karar verdim. Heykellerime, 'Yanmış' ismini verdim. Buradaki amacım yangınlara karşı dikkat çekmekti. İnsan doğasız yaşayamaz" dedi.

11 Ekim'e kadar açık kalacak sergide Ebru-Şinasi Bozatlı çifti, davetliler ile yakından ilgilenirken, eserleri hakkında da bilgi verdi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-10 16:30:11



