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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye sahil bandı esnafları birlik oldu

İHA

Fethiye sahil bandı esnafları birlik oldu

Fethiye Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan 2. etap sahil bandının tahliyesi için hukuk mücadelesi yaşanırken sahil bandı esnafları bir araya gelerek işletmelerini rantçılara karşı 1 saatliğine kapatıp basın açıklaması gerçekleştirdi.

2006 yılında Fethiye Belediyesi tarafından ihale edilen ve dolgu yapılarak Fethiye'ye kazandırılan, 2011 yılından itibaren ise BUBA INVEST Marina Turizm İnşaat Orman ve Petrol Ürünleri Pazarlama Satış İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen 2.etap sahil bandı Fethiye Belediyesi’ne geçmesine rağmen,10 yıllık kira sözleşme süresi dolduğu için 16 Mart 2021 tarihinde Fethiye Belediyesi’ne devrilmesi gereken sahil bandı, 8 mahkeme kararına rağmen, 6 ay boyunca kiracı şirket tarafından boşaltılmamış ve tahliye süreci uzamıştı. Fethiye Kaymakamlığı tarafından 2 Eylül 2021 günü teslim alınan ve Fethiye Belediyesi’ne devredilen sahil bandında halen 16 işletme bulunuyor. Geçen dönem zarfında BUBA INVEST Marina Turizm İnşaat Orman ve Petrol Ürünleri Pazarlama Satış İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Fethiye Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan sahil bandındaki 16 adet yapı için şirket adına Yapı Kayıt Belgeleri çıkardı. Fethiye Belediyesi’nin yasal başvurusu sonrası 16 adet yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.

Şirketin sahil bandı ile ilgili olarak yeni mahkemelerle süre uzatma ve yeni hak arayışlarına karşı olarak Fethiye sahil bandı esnafları bir araya gelerek ilgili işletmeye karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 2.etap sahil bandında ki 16 işletme bir saatliğine işletmelerini kapatıp Özgecan Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklaması toplantısına FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif Başkanı İsmail Başoğlu, DTO Başkanı Şaban Arıkan , FETOB Başkanı Bülent Uysal, Baro Fethiye temsilcisi Fatih Taşer, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, Sahil bandı esnafları, çalışanları ve Fethiye balıkçıları katıldı.

Ortak basın açıklaması sırasında sahil bandı esnafları bir arada yer alırken ortak açıklamayı esnaflardan Aydın Ertemli gerçekleştirdi. Ertemli ”Fethiye Belediyesinin, Fethiyemizin süresiz tasarruf hakkına sahip olduğu Fethiye'nin malı olan 2. etap sahil bandı 2011 yılında Buba İnvest Marinaya Ltd Şti ne 10 yıllığına kiraya verilmiş ve söz konu firmadan bizlerde alt kiracı olarak sahil bandında bulunan 16 adet işletmeyi işleten, işletmelere yatırım yapan, çalışarak emek veren, Sahil Bandını Fethiye'nin parlayan yüzü, marka değeri haline getiren işletmeciler emekçileriz. Söz konusu alanda 16 işletme olarak bine yakın personel çalıştırarak bu zorlu Kovid sürecinde istihdam sağlayan emek veren cefa çeken insanlarız. Sahil Bandında kiracı firma olan Buba İnvest Marina Ltd Şti 10 yıllık kiracılık süresi 16.03.2021 tarihinde dolmuştur. Ancak söz konusu firma haksız ve hukuksuz olarak söz konusu bandı gerçek sahibi olan Fethiye'ye, Fethiye Belediyesine iade etmek yerine türlü dolambaçlı hileli, yollara başvurarak, sinsi emellerine hukuku da aracı kılarak türlü bizans oyunları ile ve arkasındaki bir takım Fethiye' den beslenen, Fethiyeli olduğunu iddia eden, rantçılar ile bir olarak haksız bir şekilde Fethiye'nin malını Fethiye Belediyesine iade etmemek için tüm gayreti göstermiş, Belediye Başkanımız Alim Karaca'nın büyük mücadelesi ve biz esnaflarımızın tüm destekleri ile başarılı olamamıştır. Söz konusu firma hakkı olmadığı halde, Fethiye sahil bandının tapusunu mülk edinmek istemektedir. Biz sahil bandı esnafları, Fethiye balıkçılar kooperatifi olarak Fethiye' nin yanındayız ve 1 metrekare toprağımızı rantçılara teslim etmeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Bu uğurda canımıza bile ortaya koyacağız. Bugün burası tekrar gerçek sahiplerine balıkçılarımıza Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca tarafından teslim edilmiştir. Bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İşletmeci Aydın Ertemli konuşmasının devamında“ Son olarak Fethiye sahil bandı 6 aylık hukuk mücadelesinin sonunda 02.09.2021 tarihinde Fethiye Belediyesi'ne teslim edilmiştir. Fethiye Belediyesi tarafından söz konusu alandaki işletmeler, emekçiler, Fethiyeliler, mağdur edilmeyerek alanın tasarruf hakkı Fethiye Belediyesince işletmecilere, yani bizlere emekçilere, balıkçılara kooperatifine teslim edilmiştir. Bu uğurda emeği geçen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacaya, taşın altına elini sokmaktan kaçınmayan tüm büyüklerimize, bu zorlu süreçte ve mücadelede yanımızda duran Fethiye Baro temsilcimiz Av.Fatih Taşere ve tüm Fethiye halkına teşekkür eder şükranlarımızı sunarız. Son sözümüz Fethiye sahil bandı Fethiyenindir, Fethiyelilerindir. kendisini Fethiyeli hissedenlerindir” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından sahil bandı esnafları ve çalışanları sessizce dağılırken işletmeler 1 saat kapalı kaldı.

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