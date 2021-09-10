Fethiye'de 'sahte reçete' operasyonu; 4 gözaltı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sahte yeşil reçete düzenleyerek eczanelerden aldıkları ilaçları madde bağımlılarına satmayı amaçladıkları öğrenilen 4 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen reçetelerin gerçeğiyle bire bir aynı hazırlandığı ve sistemlerden tespitinin çok zor olduğu öğrenildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin sahte yeşil reçeteyle aldıkları ilaçları madde bağımlılarına satmayı amaçladıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler İ.T., U.Ö., T.D. ve K.K., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise yeşil reçete ile satılan 700 ilaç, çok sayıda sahte reçete ve başkalarına ait kimlikler ele geçirildi. Ele geçirilen reçetelerin gerçeğiyle bire bir aynı hazırlandığı ve sistemlerden tespitinin çok zor olduğu bildirildi. Şüpheliler İ.T., U.Ö., T.D. ve K.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-09-10 19:24:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.