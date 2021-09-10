Bodrum'da 39 göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bottaki 9 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Olaydan bir saat sonra Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde daha kalabalık bir göçmen grubu olduğu bilgisi alındı. Göçmenlerin bulunduğu bölgeye giden ekipler, Yunan askerlerince Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

2 olayda kurtarılan 39 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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