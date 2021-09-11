Belek’te kurtarılan Caretta’lar tedaviye alındı Antalya Belek sahilinde kayalıklara sıkışan ve kabuk aşınması yaşayan iki Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasının tedavisi DEKAMER’de yapılıyor.

Antalya Belek sahilinde kayalıklara sıkışması sonrası kabuk aşınması ve kabuk kaybı yaşayan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan ihbar sonrası Antalya’da Belek sahilinde gölette sıkışmış vaziyette kayalıklar nedeniyle kabuk aşınması, kabuk kaybı yaşayan iki Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası DEKAMER ve ekibi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

İlk müdahaleleri bulundukları bölgede yapılan kaplumbağalar DEKAMER'e getirilerek tedavilerine başlandı.

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