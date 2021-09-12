Fethiye'de şezlong hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, plajdan şezlong hırsızlığı şüphelisi G.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Halk Plajı'nda, geçen 9 Eylül'de şezlong hırsızlıklarının artması üzerine, işletmeciler, jandarmaya ihbarda bulundu.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 10 şezlong ve 1 klima motoru hırsızlığını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 8 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şezlongların yüklü olduğu bir kamyonet tespit etti. Ölüdeniz'de dün öğle saatlerinde durdurulan kamyonetin sürücüsü G.K., JASAT görevlilerince gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 10 şezlong ile klima motoru sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinde şezlongları zevk için çalıp, sattığını anlatan G.K., sevk edildiği adliyede tutuklandıDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-09-12 18:26:07



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