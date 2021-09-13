Fethiyespor patlama yaptı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Kırıkkale Büyük Anadoluspor yenilgisiyle başlayan Fethiyespor, evinde grubun güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor'a gol yağdırarak iddiasını kanıtladı. Rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Fethiyespor ilk haftadaki kaybı telafi etti. Nurettin Çakır'ın 3, Alihan Tuncer ve Cenk Doğan'ın kendi kalesine attığı gollerle farka koşan Ege ekibinde teknik direktör Selahattin Dinçel bu galibiyetin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi. Fethiyespor bu hafta deplasmanda yine grubun iddialı ekiplerinden İçel İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-09-13 12:13:39



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