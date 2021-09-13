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Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığını açıklayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini söyledi

İHA

Yanan alanlar kısa sürede yeşillendirilecek Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığını açıklayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini söyledi

Muğla’da 29 Temmuz’da başlayan ve 15 gün devam eden orman yangınları sonrası Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak değerlendirme toplantısı düzenledi. 60 bin hektar alanın yandığını açıklayan Yaprak, yanan alanların kısa sürede yeşillendirileceğini söyledi.
Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak, Türkiye ve Muğla genelinde ciddi yangınlar olduğunu belirterek, “29 Temmuz’da Marmaris’te başlayan sonrasında Güvercinlik, Köyceğiz, Milas, Nazilli’de başlayıp Kavaklıdere Menteşe’yi tehdit eden ciddi yangınlar geçirdik. Biz bu konuda FX’in görüntüleri olsun, canlı uydu görüntüleri olsun İHA’lar üzerinden bunları takip ettik” dedi.
Muğla’daki orman yangınlarında toplam 60 bin hektarın etkilendiğini, bunun 52 bin hektarının ormanlık alan olduğunu belirten Yaprak, “Toplamda 60 bin hektar civarında bir alanımız zarar gördü. Bunun 52 bin hektarı ormanlık” dedi.

“Kısa zamanda yeşillendireceğiz”
Muğla genelindeki yanan alanlarda tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Yaprak, “Şu anda 55,5 milyon metreküp civarında bir emvalimiz var 52 bin hektar alanda. Biz bunları kısa zamanda bu alandan uzaklaştırıp değerlendirilebilecek emvalleri kıymetini kaybetmeden, zarar görmeden hızlı bir şekilde değerlendirmemiz ve ekonomiye kazandırmamız lazım. 5,5 milyon metreküp ne demek? Bizim Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon metreküp. Neredeyse dört katı. Tabii bunların zaman, mekan ve teknik ile de süreleri tam yıl soyunca değil de bazı sahalarda bizim mart ayında bu işleri bitirip, tohum ekimini yapıp, çimlenmeye oluşturup artık sahaları korumaya almamız lazım. Sonra da burada çimlenme sonundaki gelen gençliklerin takibi yıllar boyunca, bunların bakımları, hem ilkbahar, hem de sonbahar sayımları ile buranın başarı durumları nedir uzun yıllar bunlar takip edilecek. İnşallah buraları kısa zamanda eskisi gibi orman kurma çalışmalarımızı bitireceğiz” diye konuştu.

Köyceğiz'de yangın elektrik nakil hattından çıktı
Yaprak, Muğla’da 15 gün süren orman yangını sürecini slayt eşliğinde anlattı. 15 günde 75 yangınla mücadele ettiklerini belirten Bölge Müdürü Yaprak, bu süreçte 45 orman yangını, 30 ziraat yangını çıktığını, 29 Temmuz'da sıcaklığın 45 derece, nemin ise yüzde 10'un altında olduğunu ifade etti. Köyceğiz yangınının elektrik hatlarından çıktığını söyleyen Yaprak, Marmaris'te yangın çok büyüdüğünde önce insan, sonra mal, sonra orman olarak strateji geliştirdiklerini, aynı gün Güvercinlik’te çıkan yangının yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu otellerin hemen dibinde çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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