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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum ‘eşitlikçi kent’ olma yolunda hızla ilerliyor

İHA

Bodrum ‘eşitlikçi kent’ olma yolunda hızla ilerliyor

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu toplandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı toplantının ana gündemini Bodrum 3. Kadın Buluşması’nın sonuçları ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları oluşturdu. Toplantıda Bodrum’un herkes için güvenli ve eşitlikçi bir kent olması amacıyla ortak çabaların devam edeceği vurgulandı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birim Şefi Esra Kıymaz, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ile dernek üyeleri katıldı.
Komisyon olarak yaklaşık iki yıldır Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile periyodik olarak bu toplantıları gerçekleştirdiklerini ve toplantıların verimli geçtiğini söyleyen Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, “Bugünkü toplantıda öncelikle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz 3. Kadın Buluşması’nın sonuçlarını değerlendirdik. O kadın buluşmasında kadınlara; mahalle, ev ve Bodrum hayali olarak üç soru sormuştuk. Bu sorulara verilen cevapların analizleri yapıldı. Analizler sonrası ortaya çıkan geçim sıkıntısı, yoksulluk ve altyapı gibi sorunların giderilebilmesi adına yapılabilecek şeyler konuşuldu’’ dedi.
Özellikle eğitim sürecinin başlamasıyla okul servisi ücretlerinin aileler için ciddi bir yük olduğunu ifade eden Erozan, “Başkan Aras’ın girişimleriyle Peksimet mahallesine iki tane ücretsiz servis ayarlandı. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Toplantımızda başka mahallelerde de çocukların eğitime erişebilirliğini sağlamak açısından bu servislerin planlanma süreci gözden geçirildi” ifadelerini kullandı.
Yerel eşitlik eylem planı hazırlıkları sürüyor
Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek olan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ da toplantının ana gündemleri arasındaydı.
Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında, İlknur Üstün’ün danışmanlığında, 141516 Eylül’de yapılacak toplantılar hakkında bilgi veren Erozan, “Bir gün başkan ve başkan yardımcılarıyla, bir gün belediye meclis üyeleri bir gün de muhtarlarla yerel eşitlik eylem planı sürecinin nasıl uygulanacağı konusunda toplantılar gerçekleştirilecek. Yurttaşlardan gelecek talep ve sorunların çözümlerinin nasıl olacağı konuşulacak. Bu bizim çok önemli” dedi.
Başkan Aras ise, Bodrum Belediyesi'nin 8 Mart 2020 tarihinde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı (CEMR) imzalayan Türkiye genelindeki 29. belediye olduğunu ifade etti. ''Eşitlik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışı içinde belediyemiz Şart’ın gerekliliklerinin farkında olarak, Bodrum’a ‘eşitlikçi kent’ niteliği kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamında; “Eşitsizlikleri bilinçli, güçlü ve kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir biçimde çalışmalarınızı sürdürmeye de kararlıyız. Kadınları ve ayrımcılığa uğradığını bildiğimiz tüm bireyleri hizmetlerimizin merkezine koyarak güvenli ve ayrımcılık üretmeyen kent oluştırmaya devam etmekte kararlıyız.” şeklinde konuşan Ahmet Aras, kadınlara rağmen değil, kadınlarla bu süreci götüreceklerinin de altını çizdi.
Mumcular’da yeni bir danışma merkezi için hazırlıklara başlandı
Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birim Şefi Esra Kıymaz da "Öncelikle Şart’ı imzalayan her belediye iki yıl içinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlamakla yükümlü. Yerel Eşitlik Eylem Planları, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir yol haritası sunuyor. Pandemiden kaynaklı sekteye uğrayan süreci başlatmak ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı en sağlıklı biçimde hazırlamak için harekete geçmiş bulunuyoruz.
Bu amaçla paydaşlarla bir araya geldik ve süreci değerlendirdik.
Bugün, geçen haftalarda yaptığımız 3. Kadın Buluşması’nın sonuçlarını değerlendirilmesinin yanı sıra süren çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Mumcular’da yeni bir danışma merkezi açılması söz konusu. Bununla ilgili görüşler bildirildi. Periyodik olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz ve süreci Bodrum’un kadınlar için daha yaşanılır bir kent olması doğrultusunda çalışmalarla geçireceğiz.” diye konuştu

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