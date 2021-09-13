Umut Açıkgöz Azka sahnesini salladı

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Bodrum’un gözde otellerinden Azka Otel’de önceki akşam, Umut Açıkgöz sahne aldı.

Bardakçı koyunun en gözde otellerinden biri olan Azka otelin sahnesine çıkan Umut Açıkgöz söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Açıkgöz yerli ve yabancı müzik ziyafeti yaşattı. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Açıkgöz yerli ve yabancı turistlerden büyük alkış topladı.

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