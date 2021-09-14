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Bu çiçeği koparmanın cezası araba parası Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

İHA

Bu çiçeği koparmanın cezası araba parası Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme’de sonbahar aylarında çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.
2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma
altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.
Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karadeniz’deki sahillerde bulunan kum zambakları eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar
zambak bulunan alanları koruma altına alıyor.
Datça Gebekum sahilini süsleyen kum zambakları, bölgedeki işletmeler tarafından koruma altına alındı. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. İşletme personeli İsmail Çalışmaz, “Bu zambaklar dört mevsim çıkan zambak değil, kum zambağı. Yılda bir defa çıkıyor. O yüzden biz de etrafını çevirdik. Bunların zarar görmesi ve koparılması kesinlikle yasak. Çok değerli bir bitki. Burası Gebekum sahili. Her yerde çıkmıyor, etrafını çevirdik. Belirli alanlarda çıkıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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