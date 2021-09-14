Datça Reşadiye’ye yeni içme suyu deposu

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nin su sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgede yer alan deponun yerine yenisi inşa edilerek bölgeye hem kaliteli hem de kesintisiz hizmet verilecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Datça Reşadiye Mahallesi’nin su sorununu çözmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Mahallede bulunan ve ömrünü tamamlamış olan 150 m3’lük su deposu yerine daha büyük kapasite ile yeni bir depo inşa edilecek. Tamamlandığında bölgeye yeterli miktarda su sağlayabilecek kapasiteli içme suyu hizmete sunulacak. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan yeni içme suyu deposu sayesinde bölgede eski depo nedeniyle yaşanan kesintilerin önüne geçilerek, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanacak.

Datça’da birçok çalışma başlatan MUSKİ Genel Müdürlüğü, kısa vadeli projeleri hayata geçirerek bölgede uzun vadeli çözümler üreteceklerini iletti.

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