Muğla'da çıkan 10 yıldırım yangını büyümeden söndürüldü

Yaklaşık 6 ay sonra Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yıldırım yangınları meydana geldi. Farklı bölgelerde çıkan 10 yıldırım yangını havadan ve karadan müdahaleler ile söndürüldü.



Geçtiğimiz ay yangınlarla boğuşan, aylardır susuzluk sorunları ile uğraşan Muğla'ya yaklaşık 6 ay sonunda yağmur yağdı. Sağanak yağışlarla birlikte farklı bölgelerde 10 adet yıldırım yangını meydana geldi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada meydana gelen orman yangınları havadan ve karadan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden de yarın için Seydikemer, Milas, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine yönelik sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: ""Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde görülen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın iç kesimlerinde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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