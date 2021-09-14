Konsolostan, kazada yaralanan Ukraynalı turistlere ziyaret



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)UKRAYNA'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Muğla'da tur otobüsünün öğrenci servisiyle çarpıştığı kazada yaralanan Ukraynalı turistlere, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, MuğlaDenizli karayolunun 13'ncü kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye giden, içinde 41 Rus ve Ukraynalı turistin bulunduğu 01 ET 48 plakalı tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar (54), direksiyon başında kalp kriz geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, şerit ihlali yaparak karşıdan gelen Cihan Duran (44) yönetimindeki 48 AAY 328 okul servisiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde, tur otobüsü şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, beraberindeki YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'le, hastanede tedavisi süren 4 Ukraynalı turisti ziyaret etti. Vatandaşlarıyla yakından ilgilenen Rustamov, geçmiş olduklarını dileklerini ilettikten sonra hastane yönetimine teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-09-14 18:15:05



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