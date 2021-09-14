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Muğla’da 15 yıldırım yangını söndürüldü Muğla bölgesinde yıldırım kaynaklı çıkan 15 ayrı noktadaki orman yangınları ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İHA

Muğla’da 15 yıldırım yangını söndürüldü Muğla bölgesinde yıldırım kaynaklı çıkan 15 ayrı noktadaki orman yangınları ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla’nın 6 ilçesinde sağanak yağış sonrası çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınlar ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Menteşe, Ula, Yatağan, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde 15 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Orman ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkan orman yangınları büyümeden kontrol altına alındı.

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