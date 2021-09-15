Bodrum su topunda Süper Lig'de

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA) - BODRUM Yarımada Su Sporları Kulübü'nün büyük erkekler takımı, 6 takımlı Türkiye Su Topu 1'inci Ligi´nde 2020-2021 sezonunda şampiyon oldu.

Ligde toplam 10 maça çıkarak son sınavında Buca Belediyesi Ataşehir Ataspor´u da mağlup eden Bodrum ekibi, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Yarımada Su Sporları Kulübü, önümüzdeki sezon Su Topu Süper Ligi'nde mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)

2021-09-15 12:22:13



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