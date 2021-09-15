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Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi

DHA

Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümü ile ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Olay, 13 Eylül'de gece saatlerinde Köyceğiz Gölü'nde meydana geldi. Bahtiyar Yıldırgan için bir grup arkadaşı, asker eğlencesi düzenlemek için tekne kiraladı. Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Bu sırada tekneden birinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Dün öğle saatlerinde kavga sırasında denize düşen Erdem Acar'ın cesedine ulaşıldı. Acar'ın başını tekne pervanesine çarptığı tespit edildi. Polis ekipleri, tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
ASKERDEN YENİ DÖNMÜŞTÜ
Öte yandan Acar'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Acar'ın cenazesine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, baba Adem Acar, anne Sevdiye Acar ile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Acar'ın cenazesi, Toparlar Mahalle Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. 4 kardeşin en büyükleri olan Erdem Acar'ın vatani görevini yeni tamamladığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-09-15 14:56:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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