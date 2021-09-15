Karabağlar Yaylası tam zamanlı denetleniyor Menteşe Belediyesi tarafından, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası 360 derece kamera kullanılarak Karabağlar Yaylasının doğal yapısı, kesik ve irimleri kayıt altına alınıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası 360 derece kamera kullanılarak Karabağlar Yaylasının doğal yapısı, kesik ve irimleri kayıt altına alınıyor.

Karabağlar Yaylasının doğal dokusunun korunmasına yönelik yapılanma koşullarına ilişkin görseller hazırlayarak dağıttıklarını hatırlatan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, özellikle pandemi döneminde Karabağlar Yaylasında yapılaşmanın çoğaldığını, bölgeye yerleşen ve burada yaşayan vatandaşların ev ve arsalarının etrafına duvar ve tel örgü inşa ederek kamu malı sayılan ve kamuya terki gereken doğal kesik ve irimlerin zarar görmeye başlaması üzerine önlem aldıklarını kaydetti.

Yaylada duvar çekmenin yasak olduğunu, diğer işlemler için de belediyeden mutlaka izin alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Gümüş, yaylanın sahip olduğu doğal yapısının, flora ve faunasının korunması, bozulmadan geleceğe taşınabilmesi için önlem almaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Karabağlar Yaylamızın yeşil dokusunu bozacak, doğal yaşam kültürüne zarar verecek uygulamalara karşı çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında görevli belediye personelimiz tüm yayla bölgesinde 360 derece kamera ile çekim yaparak doğal kesik ve irimleri kayıt altına alıyor ve bu kayıtlardan bir envanter oluşturuyor. Böylece doğal kesik ve irimlere müdahale edildi ise doğal yapı bozuldu ise kolayca tespitini yapıyor ve gerekli cezai işlem uyguluyoruz. Bu çalışmayla doğal kesik ve irimleri koruyor, müdahale varsa da eski doğal haline dönebilmesi için de elimizde kayıt olmasını sağlıyoruz”

Başkan Gümüş’ten hassasiyet çağrısı

Karabağlar Yaylasının görevli personel tarafından tam zamanlı olarak denetlendiğini de vurgulayan Başkan Gümüş, “Yaylamız yapılan kamera kaydının yanında, kesik ve irimlerin zarar görmesine neden olacak müdahaleleri tespit edebilmek amacıyla personellerimiz tarafından da tam zamanlı olarak sürekli denetleniyor. Bu personellerimiz sürekli olarak yayla bölgesinde dolaşarak denetim yapıyorlar. Denetim ve kayıt uygulamalarımız ile Karabağlar Yaylamızın doğal yapısını korumak için çalışıyoruz” dedi. Bölgede yaşayan ve bölgeye yerleşecek olan vatandaşlara da konuyla ilgili hassasiyet çağrısı yapan Başkan Gümüş, “Ülkemizin inilerek gidilen tek yaylası olan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde ‘Bir benzeri yoktur’ diyerek hayranlıkla bahsettiği; doğal bitki örtüsü, ulu çınarları, çevre dokusu ve sahip olduğu doğal hayatı ile Karabağlar Yaylamız bizim göz bebeğimiz. Onu korumak, turizm destinasyonu olarak değerlendirmek ve gelecek kuşaklara bozulmamış doğasıyla aktarmak temel görevimiz. Tüm vatandaşlarımızı da bu konuyla ilgili duyarlı bulunmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

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