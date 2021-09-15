Marmaris’in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu

Marmaris’in en uzak mahallesi Taşlıca’da yol yapan Marmaris Belediyesi ekipleri çalışmaların sonuna geldi. Mahalleye 10 km daha asfalt yol kazandırıldı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında yol ve üst yapı çalışması sürdürüyor. Bu çalışmalardan biri de ilçe merkezine 45 km uzaklıktaki Taşlıca’nın Serçe Limanı mevkiinde tamamlanan yol yapımı oldu. Bu kapsamda greyder ve ekskavatör yardımıyla yolun daralan bölümlerinde yol genişletme ve şarampol açma çalışmaları yapıldı.

Su taşkınlarının önüne geçilmesi içinse gereken noktalarda yağmur suyu drenaj çalışmaları yapılarak, beton büzler konuldu. Yaklaşık bir ay süren çalışmayla toplamda 10 km uzunluğunda 65.000 m’lik alanda sathi kaplama asfalt yol çalışması tamamlandı. Ekipler çalışmalarını Bördübet mevkiinde sürdürecek.

“Nerede ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada”

Sonbahar aylarının gelmesiyle ekiplerin merkeze uzak mahallerde yürüttükleri çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hangi mahallemizde ihtiyaç varsa ekiplerimiz orada. Fen İşleri Müdürlüğünde sahada çalışan arkadaşlarımızın bir bölümü yol yaparken, bir bölümüyse hızla yangının yaralarının sarılması için çalışıyor. Bu kapsamda Taşlıca Mahallemize kazandırdığımız yolun mahalle sakinlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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