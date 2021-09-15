Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi (2)

Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı

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KAVGA YÜKSEK MÜZİK SESİ NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Muğla'da tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden şu ana kadar 4'ünün ifadesinin alındığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları öğrenildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-09-15 17:35:47



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