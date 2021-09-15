Marmarisli gönüllüler 15 Eylül Dünya Çevre ve Temizlik Günü'nde çöp topladı

Marmarisli çevreciler, Dünya Temizlik Günü olan 15 Eylül Çarşamba günü Aktaş mevkiinden başlayarak Yalancıboğaza kadar çöp topladı. Marmaris Belediyesi ve özel bir kolejin öğretmen ve öğrencilerinin de destek verdiği Doğa Gönüllüleri grubu yağan yağmura rağmen 200 torba çöp topladı.



Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yağmura rağmen Aktaş ve Yalancıboğaz mevkilerinin etrafını temizleyen grup tüm etkinlikte çevre kirliliği ve küresel ısınmaya dikkat çekti.



Doğa gönüllülerinden oluşan grubun etkinlik önderlerinden biri olan Sinan Ünsal ‘’ Orman yangınlarında başladık gönüllü olarak yardımcı olmaya, Marmaris’ten sonra Köyceğiz’e gittik oradan dönerken ne yapabiliriz diye düşündük. Ağaç dikmeyi ve çöpleri toplamaya karar verdik. Dört haftadır hafta sonları Marmaris’in çeşitli noktalarında temizlik yapıyoruz, yüzlerce torba çöp çıkartıyoruz. Bugün dünya çevre ve temizlik günü olması sebebi ile Çarşamba günü yapalım dedik. Marmaris Belediyesi araç, eldiven ve tırmık desteği verdi, özel bir kolejden 40 öğrenci ve öğretmen katıldı. Bir de bizim gönüllülerimiz olarak yine onlarca torba çöp toplayacağız. Amacımız 2022 yılına tertemiz bir Marmaris ile girmek, lütfen herkes çevresine karşı duyarlı olsun ‘’ şeklinde konuştu.



Etkinliğe katılan öğretmenlerden Miray Can ise ‘’Biz doğa gönüllüleri olarak belirli günlerde toplanıp belirlediğimiz noktaları belirlediğimiz saatlerde temizliyoruz ‘’ dedi. Gönüllü Bilgen Aslan da ‘’ Bizler gönüllü olarak haftanın belirli günleri çöp topluyoruz, bugün dünya çevre ve temizlik günü olduğu için geldik yağmura yakalandık ama temizliğe devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.