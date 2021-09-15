Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, yere yatırdıkları pansiyon işletmecisinin para ve kredi kartlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheliler H.K.A. ve E.I., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'ndeki pansiyona gelen 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, yere yatırdıkları işletmeci İsmail Ö.'nün zorla bin 300 lirası ile 3 kredi kartı ve şifrelerini alıp, kaçtı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, İsmail Ö.'nün şikayeti, üzerine pansiyondaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin H.K.A (30) ile E.I., (30) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, Köyceğiz Sahili'nde dolaşırken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin şifresini aldıkları kredi kartlarından 7 bin 900 lira nakit avans çektikleri belirlendi. H.K.A. ve E.I.'nın gasp ettiği tüm paralar ile kredi kartları eksiksiz olarak üzerlerinde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen gasp ettikleri para ve kredi kartları ise tutanakla pansiyon işletmecisi İsmail Ö.'ye teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2021-09-15 19:41:10



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