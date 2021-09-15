Doğa yürüyüşünde uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

İHA

Doğa yürüyüşünde uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşü için girdiği ormanlık alanda ayağı kayarak uçurumdan yuvarlanan Rus polis İvan Aratskii, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, İçmeler Mahallesi Eski Köy Hizmetleri Kampı karşı kısmındaki ormanlık alan içerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus polis İvan Aratskii (25) tatil için geldiği Marmaris'te kaldığı otelden öğleden sonra ayrılarak spor amaçlı doğa yürüyüşüne çıktı. Otele 50 metre mesafedeki ormanlık alana giren Aratskii, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesinin kaybederek 15 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralandı. Saatler geçmesine rağmen otele geri dönmeyen Rus turistten haber alamayan otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamera kayıtlarını incelediler
Otele gelen polis ekipleri, otel ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi. Rus polisin otelden ayrıldıktan sonra ormanlık alana girdiğini tespit eden polis ekipleri itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Rus turist baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aratskii, ormanlık alandan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kol, bacak ve kaburga kısmında kırıklar olduğu tespit edilen Rus turist hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama
YEREL HABERLER Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama
Marmarisli gönüllüler 15 Eylül Dünya Çevre ve Temizlik Günü'nde çöp topladı
YEREL HABERLER Marmarisli gönüllüler 15 Eylül Dünya Çevre ve ...
Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi (2)
YEREL HABERLER Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e ...
Marmaris’in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna kavuştu
YEREL HABERLER Marmaris’in en uzak mahallesi Taşlıca yeni yoluna ...
Çam balı üretimi yağmura kaldı Küresel iklim değişikliği sonucu kurak geçen yılların ardından arı üreticilerini bu defa orman yangınları olumsuz etkilerken, üreticiler çam balı üretimi için yağmuru bekliyor.
YEREL HABERLER Çam balı üretimi yağmura kaldı Küresel iklim ...
Büyükşehir okçusu Türkiye rekoru kırdı Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçusu Emircan Haney Antalya’da düzenlenen 2021 Türkiye Şampiyonası’nda 710 puan ile Türkiye rekoru kırdı.
YEREL HABERLER Büyükşehir okçusu Türkiye rekoru kırdı Muğla ...
Karabağlar Yaylası tam zamanlı denetleniyor Menteşe Belediyesi tarafından, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylası 360 derece kamera kullanılarak Karabağlar Yaylasının doğal yapısı, kesik ve irimleri kayıt altına alınıyor.
YEREL HABERLER Karabağlar Yaylası tam zamanlı denetleniyor Menteşe ...
Muğla’nın bir tarihi değeri daha restore ediliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon çalışmalarını başlattı.
YEREL HABERLER Muğla’nın bir tarihi değeri daha restore ...
Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e yükseldi
YEREL HABERLER Tur teknesindeki eğlencede ölümde gözaltı sayısı 14'e ...
Otel sahibini gasp eden şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Otel sahibini gasp eden şüpheliler yakalandı
Muğlalı okçudan Türkiye rekoru
YEREL HABERLER Muğlalı okçudan Türkiye rekoru
Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca’yı ziyaret etti
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bodrum su topunda Süper Lig'de
YEREL HABERLER Bodrum su topunda Süper Lig'de
TTYD Başkanı Narin: "Marmaris'in daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz"
YEREL HABERLER TTYD Başkanı Narin: "Marmaris'in daha iyi yerlere ...
Marmaris'te düşen yıldırım yangın çıkardı
YEREL HABERLER Marmaris'te düşen yıldırım yangın çıkardı
Fethiye’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de trafik kazası: 1 ağır yaralı
İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İçerisinde 20 bin lira olan çantayı çalan şüpheli ...
Yunan askerinin geri ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunan askerinin geri ittiği göçmenleri Türk Sahil ...
Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı ...
Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Marmaris’te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ...
Ormanda kaybolan iki şahsı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan iki şahsı JAK timi kurtardı
Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 gözaltı
YEREL HABERLER Tur teknesinde asker eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 12 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.