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Bisikletler Fethiye, Marmaris ve Bodrum sokaklarında yarışacak 3 etaplı bisiklet yarışı 29 Ekim’de başlıyor

İHA

Bisikletler Fethiye, Marmaris ve Bodrum sokaklarında yarışacak 3 etaplı bisiklet yarışı 29 Ekim’de başlıyor

Muğla’nın 3 turistik ilçesi; Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da Muğla Cup Bisiklet Yarışı gerçekleştirilecek.

Muğla Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlıkları ve yerel yönetimlerin destekleriyle Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) tarafından Muğla Cup Four Cross Eliminator bisiklet yarışları yapılacak. Dağ bisikletleri ile şehir içinde gerçekleştirilecek yarışta etap başına yaklaşık 250 sporcu katılacak. Bodrum’da Denizciler Derneği’nden başlayacak yarışta sporcular çarşının sokak ve caddelerini geçip etabı yine Denizciler Derneği önünde tamamlayacaklar. Şehir merkezlerine kurulacak parkurda hem yarışçılar hem de seyirciler adrenalin ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak. Aynı anda dört sporcunun çıkış alacağı parkurda, ilk iki yarışmacı bir üst tura çıkacak.

29 Eylül’de Fethiye, 31 Eylül’de Marmaris ve 2 Kasım’da Bodrum’da yapılacak organizasyon öncesi Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki bir otelde Bodrum basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, Türkiye’de ilk defa yapılacak güzel bir organizasyonu tanıtmak için toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Biz federasyon olarak bu proje bize sunulduğundan beri büyük bir heyecan duyuyoruz. Ben bu yarışmayı Monte Carlo’nun şehir içinde yapılan yarışına benzetiyorum. Muğla Cup 3 etaplı Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek büyük bir organizasyon. Avrupa’da bisiklet turizmi genel turizmin yüzde 8’ini oluşturuyor. İnsanlar artık aileleri ile bisiklet sürecekleri şehirleri tercih ediyorlar. Bisiklet turizmi alternatif turizm açısından son derece önemli. Bu 3 etaplı yarış 29 Ekim’de başlaması açısından da bizler için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

BODASK Başkanı Ali Sonay organizasyon gerçekleştirme amaçlarını “Buradaki asıl amacımız bu sporu mümkün mertebe tüm gençlere sevdirebilmek ve bu konuda başarılı sporcular çıkarabilmek” dedi.

Sonay, Muğla Cup organizasyonunun ardından 567 Kasım’da Bodrum’da enduro yarışları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sarı yaz olarak adlandırılan Ekim Kasım aylarında bu tür organizasyonların yapılmasının ilçenin alternatif turizmine önemli katkı yaptığını söyledi. Bisiklet yollarının yapılarak bisikletin günlük hayatta kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Başkan Aras, “Bisiklet insanların bağlı olduğu, aşkla sevgiyle yaklaştığı bir araç. Bisiklet seven onu bir parçası gibi görüyor. Bisikletin bu ruhla Bodrum’la özdeşleşmesi çok güzel. Bisiklet Bodrum için de çok önemli bir ulaşım aracı ama yeterli değil. Daha fazla olmalı. Nasıl Hollanda’da, Amsterdam’da ya da Avrupa’nın bir çok kentinde insanlar işyerine bisikleti ile gidiyorsa ya da hafta sonu yemek yemeye bisikleti ile gidiyorsa Bodrum’da da böyle olmalı. Son dönemde yaşadığımız trafik sıkışıklığı, aynı zamanda karbon emisyonu, iklim krizi gibi olumsuzlukları silecek bir yaklaşım” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cup Four Cross Eliminator bisiklet yarışlarının Bodrum’a çok yakışacağını da ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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