MSKÜ Ege’de ilki başardı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında Ege Bölgesi'nde ilk defa uluslararası bir firma ile ‘Marka Ders” sözleşmesi imzalarken, öğrencilerin sahada eğitim almaları sağlanacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 20202021 eğitim öğretim güz yarıyılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim programında yer alıp, açılması planlanan Marka Ders ile ilgili olarak uluslararası bir ısı teknikleri firması ile sözleşme imzaladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senato toplantı salonunda gerçekleştirilen “ESM 3555 Viessmann Bireysel ve Endüstriyel Enerji Sistemleri” protokol törenine firmanın Türkiye Genel Müdürü Celalettin Çelik Zoom bağlantısı ile katılırken sözleşme, firmanın İzmir Bölge Müdürü ile Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek arasında imzalandı.

MSKÜ Rektörü Çiçek, göreve geldikleri günden bu yana hedeflerini ARGE Üniversitesi olarak belirlediklerini belirtirken, bu sözleşmenin ÜniversiteSanayi işbirliği konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Rektör Çiçek, “Bizim bu iddiamız büyük bir iddia. Şu anda ARGE Üniversitesi olarak yaklaşık 10 Üniversite var. Kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirerek, proje üretebilme kültürünü yayarak bugün itibari ile ilk 20’lerde olmayı başardık. Bu süreçte öğrencilerimiz ile birlikte bu hedefe ulaşmayı hedef koyduk. Son zamanlarda TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden ‘Öğrenci araştırma Projeleri’ ve ‘Öğrencilerle sanayiye yönelik araştırma projeleri’ kapsamında art arda Türkiye ikincisi konumundayız. Ayrıca Uluslararası AB projelerinde de önlerde olan bir üniversiteyiz. Bir yandan ARGE Üniversitesi olurken, diğer taraftan da girişimci öğrenci yetiştirmek hedefimiz. Öğrencilerimizin burada aldıkları bilgiler, eğitim ve öğretimler hayata atıldıklarında bir iş bulabilmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimizi girişimci ve öz güveni yüksek öğrenciler mezun etmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için lisans ve lisansüstü araştırma projeleri derslerini de gündeme aldık. Bunları yaptık ve öğrencilerimiz proje hazırlayabiliyor. Eksik olan noktamız ise marka derslerdi. Bunun için de burada öğrendiklerini dışarıda öğrenmeleri idi. Büyüklerinin bu işleri nasıl yaptıklarını gözlemlemeleri açısından bizim asıl dış paydaşlarımız dediğimiz mezun olduklarında görev yapacakları alanlar için marka dersleri getirdik. Şu anda 78 tane marka ders ile ilgili çalışmalarımızda son aşamadayız. Bunlardan en önemlilerinden birisi de bugün yapacağımız protokol teşkil ediyor. Bizim marka dersler ile diğer üniversiteler ile aramızda bir adım daha ön plana çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.

İmzalanan sözleşmeye göre, marka dersinin oluşturulmasının ardından öğrencilere firmada staj konusunda yerinde uygulama amacı ile öncelik tanınacak. Firma, 20212022 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak olan marka dersini tek oturumda haftada 90 dakika olmak üzere çevrimiçi ve eşzamanlı olarak verecek. Yılda en az bir kez üniversite ile belirlenecek konuda Atölye Çalışması, Marka Konferans ya da Kişisel Gelişim Semineri yapılması ve Kariyer Günlerine katılarak öğrencilere mülakat konusunda bilgi verilecek.

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