Rus fenomenler Marmaris’i gezdi

Sosyal medya platformunda 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan 5 Rus blogger Turizm Bakanlığı, St. Petersburg ve YDA Dalaman Hava Limanı işbirliğiyle bölgeye geldi. Marmaris Belediyesi Rus bloggerları Marmaris’te ağırladı.

Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında takipçisi bulunan Rus bloggerları konuk etti. Toplam 2 milyon 642 bin kişinin paylaşımlarını takip ettiği ünlü sosyal medya fenomenleri Dalyan’ın ardından Marmaris’e geldi. Kale ve Kısayalı bölgesini gezen konuklar bol bol fotoğraf çekti. Moskova’dan gelen Marina Kostina, Marmaris’e hayran kaldığını belirterek “Türkiye’yi yeni bir açıdan keşfediyoruz. Marmaris gerçekten bir doğa harikası. Bölgeye hayran kaldık” dedi.

Rus konuklar Marmaris programları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Oktay’la da bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris’in eşsiz bir yer olduğunu belirterek şunları söyledi; “Marmaris yeryüzünde benzeri az bulunan doğa güzelliklerine sahip eşsiz bir coğrafya. Bu coğrafyayı daha çok kişinin tanımasını istiyoruz. Bu amaçla yerinde tanıtımın en iyi tanıtım olduğunu düşünerek Rus konuklarımızı ilçemizde ağırlıyoruz.”

Sosyal medya fenomenleri programlarına Kleopatra Adası ziyareti ve Akyaka Azmak turu ile devam etti.

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