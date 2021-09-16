Fethiye'de fiber tekne, alev alev yandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kıyıya bağlı fiber teknede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Caddesi'ndeki yat-çekek yerinde bağlı, 'La Majara Sea Ray' adlı fiber teknedeki alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu 18 metrelik teknedeki yangın, çevredeki deniz taşıtlarına sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-09-16 12:18:42



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