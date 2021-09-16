Geri dönüşüm ödülleri sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, yarışmayı kazanan apartman sakinlerini tebrik eden ve hassasiyetleri için kendilerine teşekkür eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çevreye ve doğaya saygılı bir belediye olarak geri dönüşümün çevre için öneminin farkında olduklarını ve bu nedenle çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Bu kapsamda düzenlenen ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ yarışması ile geri dönüşüme katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Halkımızda geri dönüşüm ile bir hassasiyet oluşması için düzenlediğimiz yarışmamızın bu dönemki kazananları Cumhuriyet Apartmanından 20 kilogram bitkisel atık yağ toplayan Pakize Çolakoğlu hanımefendi ve Vedat Kayaoğlu apartmanından 33 kilogram atık pil toplayan Mehmet Doğan beyefendi oldular. Her ikisini de tebrik ediyor, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz bir Menteşe bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye giren vatandaşlar çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam sil ve çöp torbasının bulunduğu temizlik setiyle ödüllendirildiler.

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