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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı

DHA

Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),(DHA) - MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürüldü. 1 dekar orman tahrip oldu. 
Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-09-16 21:15:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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