Denizlerden 2,5 milyon ton atık toplandı Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine ve dünyaca ünlü sahillere sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında denizlerdeki teknelerden 2 milyon 585 bin 790 kg katı atık topladı.

Türkiye ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerine sahip olan Muğla, mavi yolculuğun gözdesi durumunda. Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile teknelerden atık topluyor.

Bin 605 tekneye hizmet verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri denizleri korumak ve temizliğini sağlamak için başlattığı atık alım hizmetini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 7 atık alım teknesi ile 1 Ocak 2021 tarihinden bu güne bin 605 tekneye hizmet verdi. Ekipler teknelerden 2 milyon 585 bin 970 kg katı atık toplandı. Ekipler ayrıca 1 milyon 926 bin 90 litre atık pissu, 3 bin 788 litre sintine ve 2 bin 21 litre atık yağ topladı.

Başkan Gürün; “Mavi mirasımıza sahip çıkıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye’nin ve Dünyanın gözde kentlerinden biri olan Muğla’da şehrin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil daha mavi bir Muğla’nın bırakılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gürün,“1480 km kıyı şeridi ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip il konumundayız. Kıyılarımız mavi yolculuğun önemli noktalarından birisi. Deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. Muğla’mızda bu güzellikleri korumak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz GöcekDalaman, Gökova Körfezi’nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz” dedi.

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